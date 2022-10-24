Россиянина осудят за попытку заживо сжечь жену

В Челябинске осудят местного жителя, который во время конфликта облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой, в результате чего 21-летняя россиянка получила тяжелые термические ожоги. Об этом в понедельник, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

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По версии следствия, в январе 29-летний житель Челябинска в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры попытался заживо сжечь свою жену: облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. На 21-летней супруге загорелась одежда, девушка получила термические ожоги, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В отношении супруга возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «д», «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ, а также по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога») УК РФ. Мужчине также предъявляют требование выплатить пострадавшей 190 тысяч рублей за причиненный материальный ущерб — в результате пожара пострадала квартира.