Неизвестный с ножом ворвался в российскую школу

Неизвестный молодой человек с ножом ворвался в здание школы №4 города Чайковский в Пермском крае России. Об этом пишет портал 59.ru со ссылкой на администрацию города.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным официальных лиц, в 10:35 (08:35 мск) молодой человек попытался войти в учебное заведение через центральный вход. Однако злоумышленнику не удалось это сделать, так как дверь была закрыта. Из злости он стал пинать дверь ногой.

Затем молодой человек обошел здание и проник в школу через дверь запасного выхода, повредив ее. Внутри его задержали сотрудники Росгвардии. Их вызвал охранник школы, нажав кнопку тревожного вызова после неудачных попыток злоумышленника ворваться через центральную дверь.

Никто не пострадал. Правоохранительные органы начали следствие. Личность вломившегося с ножом молодого человека не уточняется.

Утром 26 сентября выпускник школы №88 в Ижевске ворвался в здание учебного заведения и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, включая 11 детей в возрасте от 7 до 12 лет. 24 человека, в том числе 22 школьника от 7 до 16 лет, госпитализировали с огнестрельными ранениями и другими травмами.