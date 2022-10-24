Россиянину запросили 15 лет за убийство бизнесмена в лифте

В Верховном суде Татарстана начались прения сторон по уголовному делу об убийстве 51-летнего бизнесмена Рафаэля Дускаева в лифте жилого дома в Казани, в котором обвиняется 37-летний местный житель Марат Низамов. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

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Представляющий государственное обвинение прокурор запросил подсудимому наказание в виде 15 лет и шести месяцев колонии, заявив, что следствие собрало достаточную доказательную базу, подтверждающую его вину в совершении преступления.

Низамову вменяется четыре статьи: убийство, покушение на особо крупное мошенничество, похищение паспорта и незаконное хранение оружия. Вскоре в прениях выступит фигурант дела, потом его предоставят последнее слово, после чего суд удалится на вынесение приговора.