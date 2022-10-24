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13 минут назад

Россиянину запросили 15 лет за убийство бизнесмена в лифте

Lenta.ruиещё 1

В Верховном суде Татарстана начались прения сторон по уголовному делу об убийстве 51-летнего бизнесмена Рафаэля Дускаева в лифте жилого дома в Казани, в котором обвиняется 37-летний местный житель Марат Низамов. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Россиянину запросили 15 лет за убийство бизнесмена в лифте
Фото: ТАССТАСС

Представляющий государственное обвинение прокурор запросил подсудимому наказание в виде 15 лет и шести месяцев колонии, заявив, что следствие собрало достаточную доказательную базу, подтверждающую его вину в совершении преступления.

Низамову вменяется четыре статьи: убийство, покушение на особо крупное мошенничество, похищение паспорта и незаконное хранение оружия. Вскоре в прениях выступит фигурант дела, потом его предоставят последнее слово, после чего суд удалится на вынесение приговора.

Убийство произошло 2 сентября 2021 года. По версии следствия, Низамов договорился купить у Дускаева участки за 12 миллионов рублей и цех по выделке шкур за четыре миллиона рублей. В день убийства они в МФЦ заключили договор купли-продажи, затем отправились к Низамову за деньгами. Следствие полагает, что он намеревался расплатиться с бизнесменом фальшивыми деньгами. В лифте между ними произошла ссора и Низамов застрелил продавца из карабина «Сайга».

Происшествия,Марат Низамов,Руслан Галиев,
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