СМИ: три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС

Вооруженные силы Украины обстреляли из комплексов HIMARS и «Ольха» Новую Каховку, три ракеты попали в Каховскую ГЭС. Об этом заявил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.

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По словам источника издания, всего было выпущено 19 ракет.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил о том, что населенный пункт и ГЭС практически ежедневно обстреливается ВСУ. Он отметил, что в сутки выпускается до 120 ракет, работают российские системы ПВО.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ.