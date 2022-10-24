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27 минут назад

СМИ: три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины обстреляли из комплексов HIMARS и «Ольха» Новую Каховку, три ракеты попали в Каховскую ГЭС. Об этом заявил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.

СМИ: три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника издания, всего было выпущено 19 ракет.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил о том, что населенный пункт и ГЭС практически ежедневно обстреливается ВСУ. Он отметил, что в сутки выпускается до 120 ракет, работают российские системы ПВО.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ.

Он также сообщил 19 октября о закрытии въезда на правобережную часть области сроком на 7 дней из-за информации о возможном «применении киевским режимом запрещенных методов войны» и подготовке ВСУ «массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС».

Происшествия,Армия,Владимир Леонтьев,
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