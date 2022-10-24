В Москве осудят троих членов «Свидетелей Иеговы»*

По версии следователей, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года обвиняемые создали отделение религиозной организации на юго-западе Москвы. Мужчины проводили конспиративные сборы и собрания, а также изучали религиозную литературу вместе с последователями. Также россияне собирали средства с членов организации и расходовали их на нужды своего движения.