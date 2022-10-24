Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием Большовой

По факту ДТП, в котором актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Жуковском районе Калужской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.
«По факту ДТП, произошедшего 14 октября в Жуковском районе, возбуждено уголовное дело. Проводится судебно-медицинская и автотехническая экспертизы», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Уточняется, что заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Напомним, авария произошла вечером 14 октября в деревне Грачевка на ул. Садовой. По предварительной информации, Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте.
В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что за рулем автомобиля находилась актриса Анна Большова. Звезда сама вызвала полицию и скорую помощь. По предварительным данным, актриса была трезвой, а причиной происшествия могла стать неосвещенная дорога.