Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске на прошлой неделе стало попадание двух птиц в его двигатели, что в итоге привело к возгоранию воздушного судна в воздухе, сообщил в понедельник, 24 октября, источник ТАСС в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в момент взлета в двигатели самолета попали две чайки, их останки обнаружены экспертами-криминалистами при осмотре обломков бомбардировщика.

— Это обстоятельство привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения, — рассказал источник ТАСС.

17 октября в Ейске на многоквартирный жилой дом упал военный самолет Су-34. Во время тушения пожара из горящего дома было эвакуировано 250 человек, среди которых было 40 детей. Их перевезли в пункты временного размещения, рассчитанные на 500 человек. В результате происшествия погибли 15 человек, среди них трое детей.

Источник NEWS.ru рассказал, что стая чаек могла стать причиной крушения самолета Су-34, упавшего во дворе жилого дома в Ейске несколько дней назад. Он добавил, что в конце взлетной полосы борт «собрал 17 птиц». По словам источника, левый двигатель самолета отказал сразу, правый вышел из строя через какое-то время. На днях СМИ также сообщали, что крушение могло спровоцировать столкновение с птицами.

Неполадки с двигателями, уточняет источник, произошли после отрыва от взлетно-посадочной полосы – один горел, второй потерял обороты. В этот момент Ейск был уже «под крылом». По словам инсайдера, борт до последнего момента шел под углом в 45 градусов в дом, но в результате был дан левый крен.

Уточняется, что информация от источника является предварительной. На данный момент официальные данные по итогам расследования отсутствуют.

Появилось новое видео крушения Су-34 в Ейске, его засняли очевидцы на видеорегистратор автомобиля. Ролик опубликовало издание «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что самолет летит низко. Перед подлетом к дому в самолете происходит небольшая вспышка, после чего он падает рядом с многоэтажкой и происходит взрыв.

Первые 30 жителей многоквартирного дома в Ейске, во дворе которого произошло ЧП с самолетом, получили финансовую помощь в размере 100 тыс. рублей в связи с утратой имущества. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"Финансовую помощь по 100 тыс. рублей в связи в утратой имущества получили 30 человек. Выплаты в обязательном порядке получат все, кому они положены по закону", - говорится в сообщении.

Уточняется, что единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 635 человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 октября подписал постановление "О выделении средств из краевого бюджета" на оказание помощи жителям дома в Ейске, во дворе которого произошло ЧП с самолетом. Единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей предусмотрена для всех прописанных в доме по ул. Коммунистической 20/1. Также предусмотрена единовременная финансовая помощь по 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей по частичной или полной потере имущества.

Из резервного фонда муниципалитету выделены средства на помощь пострадавшим в размере 67 млн рублей.

В Ейске рыжий кот, выживший после крушения самолета Су-34 возле жилого дома, вернулся к хозяйке спустя пять дней. Об этом в субботу, 22 октября, в своем Telegram-канале рассказал глава района Роман Бублик.

По его словам, все время после ЧП кот прятался на девятом этаже в четвертом подъезде. Испуганного кота обнаружили полицейские. Они же вытащили его на улицу.

«Во время трагедии многие успевали схватить только детей и животных, но чьи-то домашние питомцы спрятались или убежали, а вот теперь один из них нашелся», — добавил чиновник, разместив у себя в аккаунте фото кота.

К счастью, его хозяйку удалось найти почти сразу — ей оказалась пожилая жительница дома.

Врачи выписали из стационара первых троих пациентов, пострадавших в результате ЧП в Ейске, сообщается в субботу в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Из Ейской ЦРБ выписали троих пострадавших в результате падения самолета. На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Ейской ЦРБ остаются семь пациентов, все средней степени тяжести, в детской краевой клинической больнице находится один ребенок в тяжелом состоянии, в краевой клинической больнице №1 - четыре пациента, в том числе один ребенок, в перинатальном центре Краснодара остается одна беременная пациентка.

Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления. Также амбулаторно врачи наблюдают еще одного пациента.

Поврежденный в результате падения российского истребителя дом в Ейске планируется восстановить к маю 2023 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, эксперты пришли к выводу, что третий подъезд дома нужно разбирать полностью, а второй и четвертый — частично. В общей сложности потребуется восстановить более 7 тыс. кв. м. Проектировщики в течение двух недель должны подготовить документы демонтажа и проект строительства, рассказал Кондратьев.

Губернатор назвал ситуацию сложной, поскольку в других подъездах будут жить люди, потребуется соблюсти все меры безопасности.