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3 минуты назад

Силовики нашли 30 взрывных устройств у планировавших устроить теракт в Пятигорске

Газета.Ruиещё 1

Силовики обнаружили и изъяли 30 взрывных устройств у фигурантов, которых задержали по подозрению в подготовке теракта в Пятигорске. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

В Пятигорске рассказали об изъятом у задержанных сторонников ИГ арсенале
Фото: газета.ругазета.ру

Ранее сообщалось, что в Пятигорске задержали группу приверженцев «Исламского государства» (организация запрещена в России) при подготовке теракта в здании городского отделения полиции.

По словам Ворошилова, среди найденных взрывных устройств в основном РГД-5 и Ф-1. Кроме того, были изъяты свыше 80 килограмм поражающих элементов, а также центнеры селитры.

Глава Пятигорска добавил, что в телефонах задержанных также были найдены карты и планы отдела полиции.

В сентябре сообщалось, что ФСБ России задержала вербовщика террористической группировки «Исламское государство», который пропагандировал радикальный ислам в Москве и Воронеже среди уроженцев Средней Азии.

Происшествия,ФСБ,Исламское государство,
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