В Пятигорске рассказали об изъятом у задержанных сторонников ИГ арсенале

Силовики обнаружили и изъяли 30 взрывных устройств у фигурантов, которых задержали по подозрению в подготовке теракта в Пятигорске. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

Фото: газета.ру газета.ру

Ранее сообщалось, что в Пятигорске задержали группу приверженцев «Исламского государства» (организация запрещена в России) при подготовке теракта в здании городского отделения полиции.

По словам Ворошилова, среди найденных взрывных устройств в основном РГД-5 и Ф-1. Кроме того, были изъяты свыше 80 килограмм поражающих элементов, а также центнеры селитры.

Глава Пятигорска добавил, что в телефонах задержанных также были найдены карты и планы отдела полиции.