Задержан подозреваемый в убийстве таксиста VIP-класса в Москве

Правоохранители задержали 19-летнего Сергея Шелеста, который подозревается в убийстве водителя такси бизнес-класса Петра Маренкова в Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», он находился на территории Краснодарского края.

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Установить местонахождение преступника удалось благодаря совместной работе московских следователей и сотрудников уголовного розыска. В ближайшее время его доставят на допрос.

По данным канала, Шелест пообещал водителю 50 тыс. рублей за сутки проката. Когда пришло время платить, он убил Маренкова и выставил «Майбах» таксиста на продажу по крайне низкой цене — в 1,5-2 млн рублей.

Напомним, что 17 октября 31-летний Маренков уехал из дома на работу. Вечером он перестал отвечать на звонки, после чего его жена обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, а через четыре дня тело пропавшего россиянина с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили вблизи парка «Кочевник» под Сергиевом Посадом.

Главным подозреваемым оказался Сергей Шелест, который в тот день вызвал Маренкова. После убийства он продал автомобиль скупщику, получив предоплату в 500 тыс. рублей, и скрылся.