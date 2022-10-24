Названа возможная причина гибели пилотов рухнувшего в Иркутске Су-30

Пилоты Су-30, упавшего на жилой дом в Иркутске, не смогли отвести истребитель из-за потери сознания, вызванной проблемой с кислородными баллонами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал о версии, согласно которой причиной гибели пилотов стал остаток азота в кислородных баллонах - именно это могло привести к потере сознания.

Эта версия предполагает, что наземный персонал допустил ошибку при подготовке баллонов в полету.

Су-30 упал на двухэтажный деревянный дом 23 октября во время испытательного полета. Оба пилота погибли.

В Следственном комитете (СК) основными версиями назвали ошибку пилотирования и отказ техники. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

В частном доме площадью сто квадратных метров жили две семьи. В момент крушения истребителя в доме никого не было, никто не погиб и не пострадал.