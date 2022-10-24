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16 минут назад

Бастрыкин поручил СК проверить слова Красовского об украинских детях

Мария Иванова

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания сотрудника Russia Today Антона Красовского об украинских детях. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Бастрыкин поручил проверить высказывание Красовского
Фото: СК РФСК РФ

Ранее в одном из эфиров Красовский заявил, что украинских детей, которые выступают против России, «надо было топить» и «забивать в хату и жечь».

Глава RT Маргарита Симоньян назвала высказывания Красовского «дикими» и «омерзительными».

Симоньян заявила, что сотрудничество RT с Красовским остановлено, так как ни она, ни остальной коллектив «не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из них способен разделять подобную дичь».

Позже Красовский попросил прощения за свои слова.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», - написал он.

Бастрыкин поручил главе московского управления СК Андрею Стрижову проверить заявления Красовского и представить доклад.

В сообщении СК отмечается, что проверку начали после обращения «одного из пользователей в социальной сети».

Происшествия,Видео,Андрей Стрижов,Антон Красовский,Маргарита Симоньян,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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