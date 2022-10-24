Бастрыкин поручил проверить высказывание Красовского

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания сотрудника Russia Today Антона Красовского об украинских детях. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
Ранее в одном из эфиров Красовский заявил, что украинских детей, которые выступают против России, «надо было топить» и «забивать в хату и жечь».
Глава RT Маргарита Симоньян назвала высказывания Красовского «дикими» и «омерзительными».
Симоньян заявила, что сотрудничество RT с Красовским остановлено, так как ни она, ни остальной коллектив «не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из них способен разделять подобную дичь».
Позже Красовский попросил прощения за свои слова.
«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», - написал он.
Бастрыкин поручил главе московского управления СК Андрею Стрижову проверить заявления Красовского и представить доклад.
В сообщении СК отмечается, что проверку начали после обращения «одного из пользователей в социальной сети».