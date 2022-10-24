Еще один мобилизованный россиянин погиб в зоне СВО

Россиянин из города Полевской в Свердловской области, который был призван в рамках частичной мобилизации, погиб в ходе специальной военной операции. Об этом заявили в администрации города, пишет е1.ru.

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Погибшему россиянину Максиму Изгагину было 27 лет. Его мобилизовали 27 сентября, сообщила родственница мужчины.

Коллега призывника назвала его светлым и надежным человеком.

«Я всегда говорила, что с Максом я бы в разведку пошла, за спиной не спрячется и не бросит», — сказала она.

Впервые о гибели мобилизованных в ходе СВО российские власти сообщили 13 октября. Тогда стало известно о смерти пяти призывников из Челябинской области. Впоследствии в разных регионах стали появляться сообщения о гибели других россиян, попавших под частичную мобилизацию. В частности, 21 октября в администрации поселка Усть-Баргузин Баргузинского Бурятии заявили о гибели отца троих детей в зоне СВО, в этот день также сообщалось о смерти 44-летнего ветерана Чечни из Новосибирска.