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1 час назад

Подмосковные врачи достали из носа пятилетней девочки орехи

Мослентаиещё 3

Подмосковные врачи оториноларингологического отделения Одинцовской больницы достали из носа пятилетней девочки орехи, сообщила «Мосленте» пресс-служба областного Минздрава.

Подмосковные врачи достали из носа пятилетней девочки орехи
Фото: Министерство здравоохранения Московской областиМинистерство здравоохранения Московской области

В медицинское учреждение обратились родители ребенка, у которого в ноздрях застряло инородное тело. Самостоятельно извлечь из носа ребенка орехи они не смогли. Тем временем ядра полностью перекрыли носовые проходы, и пострадавшая дышала ртом.

«Инородные тела были извлечены при помощи специальных зажимов. Ребенок стал свободно дышать носом. Извлечение мелких предметов из носа и ушей детей стало привычным делом», — рассказал заведующий оториноларингологического отделения Одинцовской областной больницы Михаил Коровин.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо. Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из ушей или носа детей — так можно протолкнуть их еще дальше и усугубить ситуацию.

Ранее сообщалось, что москвичка 20 лет прожила в смертельной опасности из-за бусины в носу.

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