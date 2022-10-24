СК назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске

Следственный комитет РФ назвал две основные версии падения Су-30 на частный дом в Иркутске. Как сообщает РИА Новости, ими стали отказ техники и ошибка пилотирования.
Сейчас сотрудники ведомства проводят дополнительный осмотр места происшествия. Уже изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, проведена выемка летно-технической документации. Следователи допросили руководство и сотрудников авиапредприятия, которому принадлежал самолет, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.
Также отмечается, что собственники разрушенного признаны потерпевшими — их уже допросили по делу.
Напомним, что 23 октября военный самолет Су-30 упал на двухэтажный частный дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Воздушное судно потерпело крушение во время испытательного полета — результате происшествия погибли оба пилота, жертв среди мирного населения нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Пять человек, которые проживали в ныне разрушенном доме, размещены у родственников, им выплачиваются компенсации.