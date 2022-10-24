В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
30 минут назад

СК назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске

Никита Бородкин

Следственный комитет РФ назвал две основные версии падения Су-30 на частный дом в Иркутске. Как сообщает РИА Новости, ими стали отказ техники и ошибка пилотирования.

СК назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас сотрудники ведомства проводят дополнительный осмотр места происшествия. Уже изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, проведена выемка летно-технической документации. Следователи допросили руководство и сотрудников авиапредприятия, которому принадлежал самолет, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

Также отмечается, что собственники разрушенного признаны потерпевшими — их уже допросили по делу.

Напомним, что 23 октября военный самолет Су-30 упал на двухэтажный частный дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Воздушное судно потерпело крушение во время испытательного полета — результате происшествия погибли оба пилота, жертв среди мирного населения нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Пять человек, которые проживали в ныне разрушенном доме, размещены у родственников, им выплачиваются компенсации.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители