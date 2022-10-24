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13 минут назад

В Сахалинской области возбудили дело в отношении полицейского за разглашение гостайны

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Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области заявила, что против сотрудника полиции по Курильскому району возбуждено уголовное дело, ему вменяется разглашение государственной тайны.

На Курилах задержан обвиненный в разглашении гостайны полицейский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Управлением ФСБ России по Сахалинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции ОМВД России по Курильскому городскому округу, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России.В отношении полицейского уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Томский областной суд признал виновным в госизмене физика Александра Луканина.

Происшествия,ФСБ,
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