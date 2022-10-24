На Курилах задержан обвиненный в разглашении гостайны полицейский

«Управлением ФСБ России по Сахалинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции ОМВД России по Курильскому городскому округу, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей», — цитирует ведомство РИА Новости.