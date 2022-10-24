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10 минут назад

Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста Красовского о детях

Lenta.ru

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства предоставить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала RT. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает Telegram-канал СКР.

Бастрыкин поручил проверить высказывание Красовского
Фото: СК РФСК РФ

Речь идет о высказывании журналиста Антона Красовского об украинских детях. В своем высказывании журналист предложил «топить детей». На слова Красовского отреагировала главный редактор Russia Today (RT) Маргарита Симоньян. Она рассказала, что в связи с высказыванием журналиста, с ним приостановлено сотрудничество.

Красовский объяснил свои слова об украинских детях

24 октября журналист телеканала RT Антон Красовский извинился за свои высказывания об украинских детях и заявил, что ему «по-настоящему неловко».

Происшествия,Антон Красовский,Маргарита Симоньян,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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