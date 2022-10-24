Бастрыкин поручил проверить высказывание Красовского

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства предоставить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала RT. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает Telegram-канал СКР.

Фото: СК РФ СК РФ

Речь идет о высказывании журналиста Антона Красовского об украинских детях. В своем высказывании журналист предложил «топить детей». На слова Красовского отреагировала главный редактор Russia Today (RT) Маргарита Симоньян. Она рассказала, что в связи с высказыванием журналиста, с ним приостановлено сотрудничество.