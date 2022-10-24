Директор филиала "Газпрома" арестован по делу о переделке оружия

Сотрудники УФСБ России по Тверской области пресекли противоправные деяния директора филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в Осташкове Игоря Аввакумова, который подозревается в мошенничестве, а также в незаконном хранении и переделке огнестрельного оружия. Суд заключил его под стражу, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"Пресечена противоправная деятельность директора филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в Осташкове, председателя Собрания депутатов Кувшиновского района шестогого созыва Аввакумова И. Б., по версии следствия, организовавшего мошенническую схему по реализации движимого имущества предприятия, а также незаконно хранившего семь единиц огнестрельного оружия, шесть из которых модифицированы в нарушение требований законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным фактам следователями следственного управления СК РФ по Тверской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия") и ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконная переделка огнестрельного оружия"). "Московским районным судом Твери мера пресечения Аввакумову, несмотря на его попытки симулировать заболевание, изменена с домашнего ареста на заключение под стражу", - сообщили в пресс-службе.