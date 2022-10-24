ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске

В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, который готовили сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Отмечается, что сотрудникам силового ведомства удалось вскрыть и пресечь деятельность законспирированной ячейки сторонников террористической организации. В нее входили граждане республик Центрально-Азиатского региона, которые планировали по указанию «зарубежных эмиссаров» совершить террористическую акцию в здании городского отдела полиции.

Все участники ячейки задержаны, они уже дали признательные показания.