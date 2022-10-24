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1 час назад

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске

Никита Бородкин

В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, который готовили сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что сотрудникам силового ведомства удалось вскрыть и пресечь деятельность законспирированной ячейки сторонников террористической организации. В нее входили граждане республик Центрально-Азиатского региона, которые планировали по указанию «зарубежных эмиссаров» совершить террористическую акцию в здании городского отдела полиции.

Все участники ячейки задержаны, они уже дали признательные показания.

Напомним, что в ночь на 24 октября на бериславском участке вблизи линии соприкосновения в Херсонской области захватили в плен украинскую группу диверсантов. Также ранее стало известно, что в ЛНР нейтрализовали еще одну диверсионно-разведывательную группу противника, которая готовила теракты на объектах инфраструктуры региона.

Происшествия,ФСБ,
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