ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске

В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, который готовили сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что сотрудникам силового ведомства удалось вскрыть и пресечь деятельность законспирированной ячейки сторонников террористической организации. В нее входили граждане республик Центрально-Азиатского региона, которые планировали по указанию «зарубежных эмиссаров» совершить террористическую акцию в здании городского отдела полиции.
Все участники ячейки задержаны, они уже дали признательные показания.
Напомним, что в ночь на 24 октября на бериславском участке вблизи линии соприкосновения в Херсонской области захватили в плен украинскую группу диверсантов. Также ранее стало известно, что в ЛНР нейтрализовали еще одну диверсионно-разведывательную группу противника, которая готовила теракты на объектах инфраструктуры региона.