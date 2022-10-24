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40 минут назад

Готовивших теракт в Пятигорске сторонников ИГ арестовали на два месяца

Lenta.ruиещё 8

Пятигорский городской суд арестовал на два месяца сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракт в отделе полиции. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает ТАСС.

Суд арестовал готовивших теракт в Пятигорске сторонников ИГ
Фото: ТАССТАСС

Фигуранты — граждане одной из центрально-азиатских республик. По данным ФСБ, они готовили теракт по указанию зарубежных эмиссаров ИГ.

Ранее 24 октября стало известно о задержании двоих членов законспирированной ячейки ИГ. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). Они намеревались начинить его поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

Один из них во время допроса, который попал на видео, признался, что приехал в Пятигорск и устроился работать охранником. В Telegram он нашел группу ИГ, и там ему дали задачу снимать видео на рынке, а также купить компоненты для изготовления СВУ и совершения теракта в отделе полиции.

Второй мужчина также дал признательные показания о готовившейся им диверсии.

Происшествия,ФСБ,Исламское государство,
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