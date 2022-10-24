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1 час назад

Трое членов «Свидетелей Иеговы» предстанут перед судом

Lenta.ru

В Москве троих членов «Свидетелей Иеговы», признанных экстремистской организацией и запрещенной в России, осудят за создание ячейки на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Трое членов «Свидетелей Иеговы» предстанут перед судом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, мужчины в возрасте 45, 50 и 58 лет проводили конспиративные собрания в нескольких квартирах. На встречах последователи изучали религиозную литературу и пропагандировали свое учение среди москвичей. Также фигуранты контролировали поступление денег от членов организации и тратили их на поддержку «Свидетелей Иеговы».

Их выявили за счет работы следователя столичного СКР и оперативных сотрудников. Обвиняемые были задержаны при силовой поддержках Росгвардии, после этого у них в квартирах были проведены обыски.

«Установлены и допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, такие как фонографические и психолого-лингвистические», — добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что в крымском городе Армянск ФСБ задержала вербовщиков организации «Свидетели Иеговы».

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,Росгвардия,Свидетели Иеговы,ФСБ,
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