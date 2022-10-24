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1 час назад

Россиянин зарезал знакомого и напал на тетю с топором

Lenta.ruиещё 1

В Хабаровском крае предстанет перед судом 28-летний россиянин, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин зарезал знакомого и напал на тетю с топором
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, 25 июня в Хабаровске в доме на улице Каховская пьяный обвиняемый поссорился на бытовой почве с сожителем тети. В руках у мужчины оказался нож, которым он зарезал ухажера родственницы, нанеся не менее 13 колотых ран в голову и тело. Покончив со своей жертвой, злоумышленник взялся за топор и набросился на перепуганную тетю. Он успел нанести ей один удар по голове, когда в дом вбежал знакомый семьи, который остановил расправу.

Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. СКР возбудил и расследовал дело по статье 105 («Убийство, покушение на убийство двух лиц») УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

15 сентября сообщалось, что в Волгоградской области задержали пенсионерку, зарубившую мужа топором.

Происшествия,Следственный комитет,
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