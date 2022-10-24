Россиянин зарезал знакомого и напал на тетю с топором

В Хабаровском крае предстанет перед судом 28-летний россиянин, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России ( СКР ).

По данным следствия, 25 июня в Хабаровске в доме на улице Каховская пьяный обвиняемый поссорился на бытовой почве с сожителем тети. В руках у мужчины оказался нож, которым он зарезал ухажера родственницы, нанеся не менее 13 колотых ран в голову и тело. Покончив со своей жертвой, злоумышленник взялся за топор и набросился на перепуганную тетю. Он успел нанести ей один удар по голове, когда в дом вбежал знакомый семьи, который остановил расправу.