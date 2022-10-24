Вулкан Безымянный на Камчатке изверг десятикилометровый столб пепла

Выброс пепла на высоту до десяти километров был зафиксирован из вулкана Безымянный на Камчатском полуострове. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает региональное управление МЧС России.

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— По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, из вулкана Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров, — говорится в сообщении спасательного ведомства.

По информации камчатского МЧС, пепел распространился в сторону Камчатского залива, на его пути нет населенных пунктов. Сам вулкан, высота которого составляет около трех тысяч метров, расположен в 40 километров от поселка Ключи.

В начале октября стало известно, что трое мужчин пропали в районе Больших Банных источников в Камчатском крае. Просьба о поиске мужчин поступила от родственницы одного из них. Она рассказала, что граждане направились в район источников на внедорожнике и до сих пор не вернулись.