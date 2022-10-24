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22 минуты назад

Следственный комитет России рассказал о готовящихся провокациях ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Следственный комитет России (СКР) зафиксирует и будет расследовать факты новых преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает Telegram-канал ведомства.

Следственный комитет России рассказал о готовящихся провокациях ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СКР рассказали, что ВСУ готовят провокацию силами подразделения иностранных наемников, результатом которой станет гибель граждан Украины в Харьковской области. В Следственном комитете полагают, что во время раздачи гуманитарной помощи жителям может быть произведен обстрел скопления людей из артиллерийских орудий. Целью акции является обвинение Российской Федерации в военном преступлении.

Ранее 17 октября сообщалось, что российские следователи займутся расследованием фактов участия французских наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Происшествия,Армия,Следственный комитет,
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