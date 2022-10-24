Следственный комитет России рассказал о готовящихся провокациях ВСУ

Следственный комитет России ( СКР ) зафиксирует и будет расследовать факты новых преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает Telegram -канал ведомства.

В СКР рассказали, что ВСУ готовят провокацию силами подразделения иностранных наемников, результатом которой станет гибель граждан Украины в Харьковской области. В Следственном комитете полагают, что во время раздачи гуманитарной помощи жителям может быть произведен обстрел скопления людей из артиллерийских орудий. Целью акции является обвинение Российской Федерации в военном преступлении.