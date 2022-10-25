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30 минут назад

В российском частном доме заживо сгорела мать с двумя детьми

Lenta.ruиещё 8

В Саратове в частном жилом доме произошел пожар, в результате погибли три человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В российском частном доме заживо сгорела мать с двумя детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, при пожаре заживо сгорела 29-летняя мать и двое детей четырех и шести лет. Пожар начался в доме в микрорайоне Увек в ночь на вторник, 25 октября. Еще двум жителям дома — пожилому мужчине и 12-летнему мальчику — удалось выбраться из горящей постройки.

Предварительной причиной пожара названа непотушенная сигарета, которая была оставлена в доме пожилым россиянином. Сотрудники правоохранительных органов выясняют точные причины случившегося.

Ранее в деревне Мишнево Некрасовского района Ярославской области пожилая женщина бросилась спасать внуков из горящей бани и сгорела с ними заживо. Дети 9 и 12 лет спали на мансардном этаже бани, когда в электрическом щитке из-за короткого замыкания началось возгорание.

Происшествия,Следственный комитет,
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