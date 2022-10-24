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1 час назад

Экс-депутат ранил двоих полицейских, сопротивляясь аресту в Бразилии

Газета.Ruиещё 2

Экс-депутат бразильского федерального парламента Роберту Джефферсон ранил двух сотрудников федеральной полиции, которые приехали к нему, чтобы заключить его под стражу, пишет портал G-1.

Экс-депутат ранил двоих полицейских, сопротивляясь аресту в Бразилии
Фото: Lucas Dumphreys/APLucas Dumphreys/AP

Политик находился под домашним арестом в штате Рио-де-Жанейро, ему вменяли организацию распространения в интернете информации, направленной против демократических институтов власти. Бывший депутат нарушил запрет на пользование соцсетями и оскорбил одну из судей Федерального верховного суда. Тогда было принято решение на заключение под стражу. Джефферсон в прибывших к его дому полицейских два раза выстрелил из ружья. После этого он использовал три гранаты, осколками которых полицейских ранило в головы и ноги.

Им была оказана медицинская помощь. К дому политика направили спецназ, который ведет с ним переговоры о добровольной сдаче властям.

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