Экс-депутат ранил двоих полицейских, сопротивляясь аресту в Бразилии

Политик находился под домашним арестом в штате Рио-де-Жанейро, ему вменяли организацию распространения в интернете информации, направленной против демократических институтов власти. Бывший депутат нарушил запрет на пользование соцсетями и оскорбил одну из судей Федерального верховного суда. Тогда было принято решение на заключение под стражу. Джефферсон в прибывших к его дому полицейских два раза выстрелил из ружья. После этого он использовал три гранаты, осколками которых полицейских ранило в головы и ноги.