В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

В Новосибирске мужчина расстрелял шаурменную во время ссоры со знакомыми

Газета.Ru

В Новосибирске мужчина расстрелял ларек с шаурмой, разбив витрину, сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В Новосибирске мужчина расстрелял шаурменную во время ссоры
Фото: АСТ-54/VKАСТ-54/VK

В Ленинском районе Новосибирска между двумя компаниями местных жителей произошел конфликт, в результате которого мужчина произвел несколько выстрелов в ларек с шаурмой, повредив витрину.

Очевидцы утверждают, что после этого вооруженный местный житель отправился в общежитие НГТУ.

По предварительной информации, мужчину, который выстрелил в ларек с шаурмой, задержали. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители