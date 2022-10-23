В Новосибирске мужчина расстрелял шаурменную во время ссоры

В Новосибирске мужчина расстрелял ларек с шаурмой, разбив витрину, сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: АСТ-54/VK АСТ-54/VK

В Ленинском районе Новосибирска между двумя компаниями местных жителей произошел конфликт, в результате которого мужчина произвел несколько выстрелов в ларек с шаурмой, повредив витрину.

Очевидцы утверждают, что после этого вооруженный местный житель отправился в общежитие НГТУ.