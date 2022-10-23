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8 минут назад

Раскрыты подробности ранения российского военкора под Донецком

Lenta.ru

Военный корреспондент Семен Пегов, получивший ранение в районе села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), мог подорваться на мине «Лепесток». Такие подробности случившегося раскрыл эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram.

Раскрыты подробности ранения военкора Пегова под Донецком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что у Пегова открытый перелом двух пальцев правой стопы, а также рваные раны ее подошвенной части.

Telegram-канал WarGonzo также сообщает, что журналист в настоящее время находится на операции. Ранение военкора не тяжелое, и его жизни ничего не угрожает.

Военкор Семен Пегов ранен под Донецком

О ранении Пегова стало известно в воскресенье, 23 октября. Он был доставлен в травматологический центр Донецка с ранением в ногу.

Происшествия,СВО,Семен Пегов,Борис Рожин,
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