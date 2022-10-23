Раскрыты подробности ранения военкора Пегова под Донецком

Военный корреспондент Семен Пегов, получивший ранение в районе села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), мог подорваться на мине «Лепесток». Такие подробности случившегося раскрыл эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram.

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Известно, что у Пегова открытый перелом двух пальцев правой стопы, а также рваные раны ее подошвенной части.

Telegram-канал WarGonzo также сообщает, что журналист в настоящее время находится на операции. Ранение военкора не тяжелое, и его жизни ничего не угрожает.