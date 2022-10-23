Молдавия объявила о дефиците электроэнергии с понедельника

Спыну заявил в Telegram, что с 24 октября в стране «возникнет» дефицит электроэнергии. Он пояснил, что контракты Energocom «не покрывают потребностей с 07.00 до 23.00». При этом Спыну заверил, что сейчас руководство страны не собирается начинать веерные отключения, кабмин намерен продолжить поиск новых поставщиков. Кроме того, по его словам, власти Молдавии выделили дополнительные объемы газа Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье, передает ТАСС.