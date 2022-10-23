Молдавия объявила о дефиците электроэнергии с понедельника

С понедельника Молдавия начнет испытывать дефицит электроэнергии в связи со снижением поставок газа из России, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
Спыну заявил в Telegram, что с 24 октября в стране «возникнет» дефицит электроэнергии. Он пояснил, что контракты Energocom «не покрывают потребностей с 07.00 до 23.00». При этом Спыну заверил, что сейчас руководство страны не собирается начинать веерные отключения, кабмин намерен продолжить поиск новых поставщиков. Кроме того, по его словам, власти Молдавии выделили дополнительные объемы газа Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье, передает ТАСС.
На днях власти Молдавии объявили, что «Молдовагаз» получит кредит под залог ГТС страны, это позволит компании рассчитаться с Газпромом. Позднее председатель правления газораспределительной компании Вадим Чебан сообщил, что «Молдовагаз» полностью оплатил текущие поставки газа из России.