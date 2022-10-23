Активисты из протестной природоохранной группы Letzte Generation облили в воскресенье в музее "Барберини" в Потсдаме картину французского художника Клода Моне из серии "Стога" густой желтой жидкостью, вероятно, картофельным пюре. Об этом сообщила журналистам представитель учреждения Каролин Штранц.

"Еще предстоит изучить, нанесен ли картине ущерб и какой", - сказала она.

В акции участвовали четыре человека. По словам Штранц, картина была защищена стеклом. Представитель музея отметила, что несколько дней назад появились сведения о том, что группа планирует провести акцию.

В полиции уточнили, что два человека были задержаны, они подозреваются в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу. Инцидент произошел около 15:00 (16:00 мск). Активисты облили картину и приклеили себя рядом с ней к колонне.

Letzte Generation опубликовала в Twitter видео с атакой на картину. Группа подтвердила, что речь идет о картофельном пюре и потребовала от политиков ФРГ более эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями. Обер-бургомистр Потсдама Майк Шуберт подверг резкой критике действия активистов. "Это варварство по отношению к культуре, а не выражение политического мнения", - заявил он телеканалу АРД. "Тем самым активисты оказывают медвежью услугу теме [защиты климата] и намеренно разрушают культурные ценности", - написала в свою очередь в Twitter министр культуры Бранденбурга Маня Шюле.

Картина Моне, по данным газеты Bild, оценивается в €111 млн.