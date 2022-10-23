Военкор Семен Пегов ранен под Донецком

Военный корреспондент Семен Пегов доставлен в Республиканский травматологический центр Донецка с минно-взрывной травмой стопы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в РТУ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Медики пояснили, что у военкора повреждена стопа, в ближайшие часы ему проведут операцию. Его состояние характеризуется как средней степени тяжести.

Его коллега Евгений Поддубный рассказал в соцсетях, что жизни Семена ничего не угрожает, сообщает РИА «Новости».

Военкору Семену Пегову 37 лет. Он работал во многих горячих точках планеты, побывал в Египте и Сирии. В последнее время находился в зоне проведения спецоперации, дополняет «Российская газета».