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18 минут назад

Военкор Семен Пегов получил ранение под Донецком

Илья Родин

Военный корреспондент Семен Пегов доставлен в Республиканский травматологический центр Донецка с минно-взрывной травмой стопы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в РТУ.

Военкор Семен Пегов ранен под Донецком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медики пояснили, что у военкора повреждена стопа, в ближайшие часы ему проведут операцию. Его состояние характеризуется как средней степени тяжести.

Его коллега Евгений Поддубный рассказал в соцсетях, что жизни Семена ничего не угрожает, сообщает РИА «Новости».

Военкору Семену Пегову 37 лет. Он работал во многих горячих точках планеты, побывал в Египте и Сирии. В последнее время находился в зоне проведения спецоперации, дополняет «Российская газета».

Кроме того, он снял картины про первого главу ДНР Александра Захарченко и про штурм донецкого аэропорта.

Происшествия,Семен Пегов,Евгений Поддубный,Александр Захарченко,
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