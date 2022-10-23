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39 минут назад

WarGonzo: военкор Семен Пегов ранен под Донецком

ТК «Звезда»иещё 1

Ранее Семен Пегов опубликовал совместное фото с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, который приехал на передовую пообщаться с мобилизованными.

Военкор Семен Пегов ранен под Донецком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военкор Семен Пегов ранен под Донецком, сообщает WarGonzo.

Несколькими часами ранее Семен Пегов опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с передовой Горловского фронта в районе Майорска. Там он встретил врио главы ДНР Дениса Пушилина, который прибыл пообщаться с мобилизованными.

wargonzo, Telegram

Подробности происшествия с Семеном Пеговым не сообщаются, информации о тяжести его ранения тоже не поступало.

Происшествия,СВО,Семен Пегов,
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