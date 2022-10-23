Ранее Семен Пегов опубликовал совместное фото с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, который приехал на передовую пообщаться с мобилизованными.

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Военкор Семен Пегов ранен под Донецком, сообщает WarGonzo.

Несколькими часами ранее Семен Пегов опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с передовой Горловского фронта в районе Майорска. Там он встретил врио главы ДНР Дениса Пушилина, который прибыл пообщаться с мобилизованными.

wargonzo, Telegram