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47 минут назад

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Тишанка

Парламентская газетаиещё 4

При обстреле села Тишанка Волоконовского района повреждены 5 частных жилых домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Тишанка
Фото: kremlin.ru kremlin.ru

По его словам, пострадавших нет, оперативные и аварийные службы выехали на место. Кроме того, зафиксированы обстрелы пограничных пунктов перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Пострадавших нет, уточнил Гладков.

«В Вериговке есть разрушения в двух соседних с переходом домовладениях», — говорится в сообщении.

22 октября губернатор сообщал о гибели двух мирных жителей при обстреле города Шебекино. По словам Гладкова, пострадало 11 человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Сообщалось, что после обстрела, около 15 тысяч человек остались без электричества.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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