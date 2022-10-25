Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Тишанка

При обстреле села Тишанка Волоконовского района повреждены 5 частных жилых домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших нет, оперативные и аварийные службы выехали на место. Кроме того, зафиксированы обстрелы пограничных пунктов перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Пострадавших нет, уточнил Гладков.
«В Вериговке есть разрушения в двух соседних с переходом домовладениях», — говорится в сообщении.
22 октября губернатор сообщал о гибели двух мирных жителей при обстреле города Шебекино. По словам Гладкова, пострадало 11 человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Сообщалось, что после обстрела, около 15 тысяч человек остались без электричества.