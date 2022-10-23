В районе крушения Су-30 в Иркутске ввели режим ЧС

В Иркутске на территории Ленинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после падения военного самолета на частный дом, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Фото: МЧС МЧС

«Работы на месте крушения — в процессе. На территории Ленинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал губернатор.

Ранее «Парламентская газета» писала, что истребитель Су-30 упал на двухэтажный деревянный жилой дом во время испытательного полета. В результате крушения возник пожар площадью 200 квадратных метров, сейчас огонь локализован.