В районе крушения Су-30 в Иркутске ввели режим ЧС

В Иркутске на территории Ленинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после падения военного самолета на частный дом, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
«Работы на месте крушения — в процессе. На территории Ленинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал губернатор.
Ранее «Парламентская газета» писала, что истребитель Су-30 упал на двухэтажный деревянный жилой дом во время испытательного полета. В результате крушения возник пожар площадью 200 квадратных метров, сейчас огонь локализован.
В доме проживают две семьи, в момент катастрофы в здании не было людей. В результате происшествия погибли два пилота, никто из гражданского населения не пострадал.