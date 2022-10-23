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51 минуту назад

В подмосковном СНТ нашли два трупа

Lenta.ru

В подмосковном СНТ после разборки обнаружили трупы двоих мужчин. Об этом сообшает Telegram-канал «МК: срочные новости».

В подмосковном СНТ нашли два трупа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно журналистам, трупы мужчин с огнестрельными ранениями нашли в одном из домов, расположенном в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) в Орехово-Зуевском районе. Выяснилось, что стрельба произошла в СНТ «Меланжист».

По словам авторов, погибшими оказались Александр Щедрин и мужчина по фамилии Зыков.

«По предварительной версии, все произошло после обильных возлияний, но у конфликта была амурная подоплека», — отметили журналисты.

Источники рассказали, что к погибшему Александру пришла подруга, которую выслеживал бывший супруг.

Считается, что прибывший на место неизвестный мужчина устроил разборку, которая закончилась смертью двух человек. По данным «МК: срочные новости», убийца уже задержан.

21 октября в Севастополе задержали местного жителя, которого обвиняют в причинении телесных повреждений своей бывшей сожительнице. По информации следствия, во время ссоры мужчина ударил девушку бутылкой по голове, а потом нанес несколько ударов ногами.

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