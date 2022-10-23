В Херсоне  украинские националисты совершили теракт

Украинские националисты совершили теракт в Херсоне. Погиб один человек, еще трое ранены. Об этом сообщает Минздрав Херсонской области.
«Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения», - сказано в сообщении.
Врачи скорой оказали экстренную медпомощь пострадавшим. Раненые госпитализированы.
Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев выразил соболезнования близким погибшего и пообещал, что врачи сделают все возможное для спасения раненых.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что киевские власти давно применяют террористические методы в России.