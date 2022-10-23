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2 минуты назад

В Херсоне  украинские националисты совершили теракт

Майк Габриелян

Украинские националисты совершили теракт в Херсоне. Погиб один человек, еще трое ранены. Об этом сообщает Минздрав Херсонской области.

В Херсоне украинские националисты совершили теракт
Фото: РИА новостиРИА новости

«Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения», - сказано в сообщении.

Врачи скорой оказали экстренную медпомощь пострадавшим. Раненые госпитализированы.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев выразил соболезнования близким погибшего и пообещал, что врачи сделают все возможное для спасения раненых.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что киевские власти давно применяют террористические методы в России.

Происшествия,Василий Небензя,ООН,
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