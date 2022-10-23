Житель Подмосковья застрелил собутыльников из ружья

«Следователем СО по городу Орехово-Зуево задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двоих знакомых (статья 105 УК РФ, "Убийство"). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.