В Екатеринбурге на одной из остановок в городской автобус №77 зашел мужчина. На куртке пассажира он увидел надпись « NASA », что его возмутило.

Мужчину интересовало, на какой остановке выходит молодой человек, потому что он пожелал разобраться с тем, кто носит одежду с названиями иностранных организаций. Пассажир в грубой форме ответил, что не будет разглашать личную информацию незнакомым ему людям. После этого мужчина накинулся на молодого человека с кулаками, а он ответил тем же. Другие пассажиры смогли разнять дерущихся. Они попросили не устраивать драки в переполненных автобусах.