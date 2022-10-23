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9 минут назад

ОАК раскрыла подробности крушения Су-30 в Иркутске

Газета.Ru

В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили ТАСС, что падение военного самолета на частный двухэтажный жилой дом в Иркутске произошло во время приемо-сдаточного полета.

«Сегодня в Иркутске ориентировочно в 17:30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что истребитель упал в микрорайоне Ново-Ленино. В расследовании инцидента примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов. Степень ущерба в данный момент устанавливается.

В Иркутске военный самолет Су-30 упал на жилой дом.

Ранее сообщалось, что в результате падения самолета в частном секторе Иркутска погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске

Су-30 — многоцелевой истребитель, разработан ОКБ Сухого и выпускается на Иркутском авиазаводе.

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