Губернатор подтвердил отсутствие жертв среди мирных жителей при ЧП в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в своем Telegram-канале о последствиях крушения самолета Су-30 в Иркутске. Он подчеркнул, что мирные жители не пострадали.

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Игорь Кобзев сообщил, что находится на месте происшествия, наблюдает за работой специалистов экстренных служб по ликвидации открытого горения.

Губернатор отметил, что жертвами ЧП стали только проводившие испытательный полет пилоты военного самолета, горожане не пострадали.