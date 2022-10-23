На складе Wildberries в Подмосковье погрузчик сбил двух своих коллег

В интернете появилось видео ЧП на складе, где погрузчик на полной скорости сбил двух рабочих. В группе «Подслушано Вайлдберриз» утверждают, что инцидент произошел «на складе Wildberries в Подмосковье». СМИ предполагают, что речь идет о складе в деревне Коледино.

«Ситуация действительно страшная и тут не до смеха. Видео должно распространиться, чтобы таким людям, как этот грузаль, доверяли только метлу», - написал авто видео.

На кадрах водитель погрузчика выполняет «полицейский разворот» на полной скорости. В итоге он сбивает двух сотрудников склада. Пострадавшие буквально отлетают в сторону, их отбрасывает на стоявшие рядом контейнеры.

Комментаторы пишут, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. В частности, утверждается, что у девушки сломан позвоночник.

Издание Life сообщает, что ЧП «произошло на складе Wildberries в деревне Коледино» городского округа Подольск в Московской