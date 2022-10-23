ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре

«Три удара были нанесены по гостинице "Алиса". В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники "Росэнергоатома". Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке. Гостиница была абсолютно пустая», — сказал он.