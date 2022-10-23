Полковник «Альфы» раскрыл правду о штурме «Норд-Оста» спустя 20 лет

Ровно 20 лет назад произошла трагедия на мюзикле «Норд-Ост» — 23 октября 2002 года террористы захватили здание Театрального центра в Москве, где было 916 мирных жителей. В результате штурма погибли все находящие внутри террористы и 130 заложников.
Теракт на «Норд-Осте» случился практически в прямом эфире – сотни журналистов вещали с места событий в течение трех суток. По словам, офицера «Альфы» Виталия Демидкина, который руководил одной из групп спецназа по освобождению заложников, именно журналисты помешали осуществлению одного из планов по штурму здания театра.
«Мы хотели забраться на крышу с альпинистским снаряжением – чтобы ворваться в окна второго этажа, но когда поднялись на крышу – увидели корреспондентов с камерами... Они вели съемку на соседнем здании и снимали все, что мы делали – в прямом эфире. Это увидела не только вся страна — но и террористы в зале Норд-Оста. Они сразу выдвинули ультиматум: если с крыши не уйдут, мы начнем расстреливать каждого десятого заложника», — рассказал полковник ФСБ в отставке в беседе с «КП».
Напомним, что здании находились зрители, актеры, сотрудники театра — всего 916 человек. Боевики заминировали зал взрывными устройствами, между зрителями и у выходов посадили смертниц со взрывчаткой на поясе. В обмен на заложников террористы требовали немедленного прекращения боевых действий в Чечне и вывода с территории республики федеральных войск.
В течении следующих двух дней парламентерам удалось освободить почти 60 человек, а когда переговоры зашли в тупик, было принято решение о штурме с использованием газа. В результате операции были убиты все находящие внутри террористы и 130 человек из числа заложников.