Полковник «Альфы» раскрыл правду о штурме «Норд-Оста» спустя 20 лет

«Мы хотели забраться на крышу с альпинистским снаряжением – чтобы ворваться в окна второго этажа, но когда поднялись на крышу – увидели корреспондентов с камерами... Они вели съемку на соседнем здании и снимали все, что мы делали – в прямом эфире. Это увидела не только вся страна — но и террористы в зале Норд-Оста. Они сразу выдвинули ультиматум: если с крыши не уйдут, мы начнем расстреливать каждого десятого заложника», — рассказал полковник ФСБ в отставке в беседе с «КП».