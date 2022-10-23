Глава украинского завода "Мотор Сич" задержан СБУ

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Представитель российской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал снимки момента задержания промышленника. Отмечается, что в его доме прошли обыски, дверь пришлось взламывать с помощью спецоборудования, передает "Уралинформбюро".

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Наблюдатели обратили внимание на то, что арест произошел сразу после сообщения российского telegram-канала "Рыбарь" о ракетном ударе по территории завода "Коммунар" в Харькове, где якобы был поражен сборочный цех вместе с ракетами "Нептун". Их, по неподтвержденным данным, планировали транспортировать на "Мотор Сич" в Запорожье для дооснащения.

Вячеславу Богуслаеву 83 года. По данным "Коммерсанта", он руководил предприятием "Мотор Сич" в 1988–2013 годах и вернулся на пост президента компании в 2019 году. Бизнесмен был депутатом Верховной Рады в 2006–2019 годах, до 2014-го представлял Партию регионов бывшего лидера Украины Виктора Януковича, затем баллотировался как самовыдвиженец.

РИА Новости напоминает, что в 2018 году СБУ заподозрила Богуслаева в незаконной продаже контрольного пакета "Мотор Сич" китайскому бизнесу, после чего акции завода были арестованы. СНБО Украины постановил вернуть предприятие в госсобственность, что повлекло судебную тяжбу между Киевом и китайской Beijing Skyrizon, входившей в число инвесторов. В Пекине потребовали возместить убытки, которые были оценены в сумму более 4,5 миллиарда долларов.