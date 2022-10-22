При пожаре на пороховом заводе в Перми погибли два человека

Два человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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«Возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс. Приехавшие пожарные локализовали пожар на площади 20 квадратных метров», — утверждается в публикации.

Канал утверждает, что двух сотрудников обнаружили без признаков жизни, еще одного пострадавшего осматривают медики.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Московской области произошел пожар на складе.

«На 58-м километре Горьковского шоссе горит складское помещение на территории «Ногинск — Технопарк», — говорится в публикации.

Инцидент произошел в Ногинске. Площадь возгорания составляет около 5 тыс. квадратных метров. По предварительной информации, погибших или пострадавших в результате произошедшего нет.