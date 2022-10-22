Рабочих завалило землей в траншее в Мурманске

"Следственным отделом по городу Мурманску проводится проверка по факту смерти двоих мужчин. По предварительным данным, 22 октября они выполняли работы в траншее, расположенной возле дома №32 по улице Бондарной. В результате обвала земли, работники оказались засыпаны, что привело к их смерти", - говорится в сообщении.