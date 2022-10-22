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17 минут назад

В Мурманске двое попавших под обвал земли рабочих погибли

ТАСС

Двое рабочих погибли, попав под обвал земли во время работ в траншее в Мурманске. По факту ЧП следственные органы СК РФ по Мурманской области проводят проверку, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Рабочих завалило землей в траншее в Мурманске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следственным отделом по городу Мурманску проводится проверка по факту смерти двоих мужчин. По предварительным данным, 22 октября они выполняли работы в траншее, расположенной возле дома №32 по улице Бондарной. В результате обвала земли, работники оказались засыпаны, что привело к их смерти", - говорится в сообщении.

По данным следствия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее главное управление МЧС РФ по области сообщило, что в субботу в 17:30 мск поступило сообщение, что двух человек засыпало землей во время прокладки ливневой канализации.

Происшествия,МЧС России,Следственный комитет,
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