Рабочих завалило землей в траншее в Мурманске

Двое рабочих погибли, попав под обвал земли во время работ в траншее в Мурманске. По факту ЧП следственные органы СК РФ по Мурманской области проводят проверку, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Мурманску проводится проверка по факту смерти двоих мужчин. По предварительным данным, 22 октября они выполняли работы в траншее, расположенной возле дома №32 по улице Бондарной. В результате обвала земли, работники оказались засыпаны, что привело к их смерти", - говорится в сообщении.
По данным следствия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее главное управление МЧС РФ по области сообщило, что в субботу в 17:30 мск поступило сообщение, что двух человек засыпало землей во время прокладки ливневой канализации.