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1 час назад

В Норильске на нефтебазе произошел разлив дизельного топлива

ТАСС

Разлив дизельного топлива произошел на нефтебазе в Норильске при его перекачке из железнодорожной цистерны. Об этом в субботу сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Разлив топлива произошел на нефтебазе в Норильске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Норильск, Нефтебаза. При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования объемом 2 т. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, место разлива обработано сорбентом (60 кг). На ликвидацию разлива привлекались 39 человек и четыре единицы техники.

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