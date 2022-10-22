Разлив топлива произошел на нефтебазе в Норильске

Разлив дизельного топлива произошел на нефтебазе в Норильске при его перекачке из железнодорожной цистерны. Об этом в субботу сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"Норильск, Нефтебаза. При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования объемом 2 т. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, место разлива обработано сорбентом (60 кг). На ликвидацию разлива привлекались 39 человек и четыре единицы техники.