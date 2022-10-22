В Якутске убили и расчленили вернувшегося из зоны СВО военного

В Якутске во время застолья убили и расчленили вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) мужчину. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Фото: СУ СК РФ по РС (Я) СУ СК РФ по РС (Я)

По данным Следственного комитета России (СКР), задержаны двое подозреваемых — 23-летний и 31-летний мужчины. Компания распивала спиртные напитки, в какой-то момент мужчины поссорились. Убийство было совершено по предварительному сговору. Тело погибшего расчленили и выбросили в мусорный контейнер. Останки, как уточняет «Подъем», обнаружили в мусоровозе и в квартире убийц.

В данный момент злоумышленники заключены под стражу.