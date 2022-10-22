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9 минут назад

Россиянина пырнули ножом в Алании

Елена Прошина

В Турции россиянин получил ножевое ранение после ссоры на улице. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает издание Haberler.

Россиянина пырнули ножом в Алании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в районе Махмутлар в Алании. Между гражданином России Баширом Алигаджиевым и 19-летним подозреваемым, имя и подданство которого не раскрываются, вспыхнул конфликт. Спор перерос в драку, и оппонент ранил россиянина ножом в спину.

Издание опубликовало фото с места инцидента: раненый молодой человек лежит на тротуаре в крови, ему оказывают помощь.

На место были направлены жандармерия и медицинские бригады. Башир Алигаджиев был госпитализирован с серьезными травмами, он в тяжелом состоянии.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но по горячим следам был задержан.

Причины конфликта пока неизвестны.

Ранее в аэропорту Антальи произошла массовая драка, с московского рейса сняли 20 пассажиров.

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