Россиянина пырнули ножом в Алании

В Турции россиянин получил ножевое ранение после ссоры на улице. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает издание Haberler.

Инцидент произошел в районе Махмутлар в Алании. Между гражданином России Баширом Алигаджиевым и 19-летним подозреваемым, имя и подданство которого не раскрываются, вспыхнул конфликт. Спор перерос в драку, и оппонент ранил россиянина ножом в спину.

Издание опубликовало фото с места инцидента: раненый молодой человек лежит на тротуаре в крови, ему оказывают помощь.

На место были направлены жандармерия и медицинские бригады. Башир Алигаджиев был госпитализирован с серьезными травмами, он в тяжелом состоянии.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но по горячим следам был задержан.

Причины конфликта пока неизвестны.