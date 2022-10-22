Россиянина пырнули ножом в Алании

В Турции россиянин получил ножевое ранение после ссоры на улице. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает издание Haberler.
Инцидент произошел в районе Махмутлар в Алании. Между гражданином России Баширом Алигаджиевым и 19-летним подозреваемым, имя и подданство которого не раскрываются, вспыхнул конфликт. Спор перерос в драку, и оппонент ранил россиянина ножом в спину.
Издание опубликовало фото с места инцидента: раненый молодой человек лежит на тротуаре в крови, ему оказывают помощь.
На место были направлены жандармерия и медицинские бригады. Башир Алигаджиев был госпитализирован с серьезными травмами, он в тяжелом состоянии.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но по горячим следам был задержан.
Причины конфликта пока неизвестны.
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