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24 минуты назад

Губернатор Гладков: в Белгородской области повреждена газовая ветка после обстрелов

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении газовой ветки в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Белгородской области повреждена газовая ветка после обстрелов
Фото: Телеграм-канал «Настоящий Гладков»Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

По его словам, это не повлияло на газоснабжение домов.

«Ждем выгорания газа. Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте. Распространения не будет, но газ должен прогореть, после этого приступим к восстановительным работам», — написал он.

Ранее в районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он также призвал жителей не заходить в лесополосы Белгородской области из-за обстрелов и заложенных в этой местности мин.

До этого Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе комбайнер наехал на мину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В результате наезда произошел подрыв, мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Ему оказывается помощь в медучреждении.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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