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5 минут назад

У берегов Коста-Рики пропал самолет с немецким миллионером на борту

News.ru

У берегов Коста-Рики пропал частный самолет, на борту которого находился немецкий миллионер Райнер Шаллер, сообщает газета Bild. Кроме него в самолете было еще четыре человека, в том числе двое детей.

У берегов Коста-Рики пропал самолет с миллионером на борту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Воздушное судно следовало из Мексики в провинцию Коста-Рики Лимон. Через некоторое время после вылета с ним оборвалась связь. Компания RSG Group GmbH, в которую входит основанная Шаллером сеть фитнес-клубов McFi, подтвердила, что миллионер находился на борту самолета, но никаких подробностей случившегося не сообщила.

Власти Коста-Рики начали поиски самолета. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия в районе его пропажи.

По данным издания, вместе с миллионером летели его подруга Кристиане Шикорски с двумя детьми и еще один мужчина, имя которого пока не называется.

Ранее сообщалось, что в Томской области пропал с радаров самолет Ан-28, на борту которого находились трое членов экипажа и 14 пассажиров, включая четверых детей. Перед тем как с воздушным судном пропала связь, пилоты успели попросить о помощи. Позднее выяснилось, что самолет совершил жесткую посадку в заболоченной местности. Все находившиеся на борту люди выжили.

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